Рогов Иван Егорович
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогов Егор
Мать: скрыто настройками приватности
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рогов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: ?
д.Губино Бабынинского р-на Калужской обл.
Смерть
Неизвестно