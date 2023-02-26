Рогов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Иван Егорович

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогов Егор

Мать: скрыто настройками приватности

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Рогов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Губино Бабынинского р-на Калужской обл.
Смерть
Неизвестно
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