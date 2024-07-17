Маан Ҳамсеҭ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емхаа Ҟызылбақь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емхаа Анна
Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емхаа Варвара
Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емхаа Ива
Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь
Рождение ребёнка
1880
Сын: Емхаа Арзаҟан
Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь
Смерть
Неизвестно