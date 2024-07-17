Маан Ҳамсеҭ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маан Ҳамсеҭ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емхаа Ҟызылбақь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емхаа Анна

Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емхаа Варвара

Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емхаа Ива

Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь

Рождение ребёнка
1880

Сын: Емхаа Арзаҟан

Отец ребёнка: Емхаа Ҟызылбақь

Смерть
Неизвестно

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