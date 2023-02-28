Ляхова Прасковья Кораблина
Место рождения
Дата рождения06.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1874
Бракосочетание
09.11.1892
Рождение ребёнка
28.12.1894
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1896
Сын: Ляхов (однодворец) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Ляхов (однодворец) Петр Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1900
Сын: Ляхов (однодворец) Александр Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно