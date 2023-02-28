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Ляхова Прасковья Кораблина

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1874

Отец: Кораблин (однодворец) Александр Петрович

Мать: Кораблина Устинья Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.12.1894

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1896

Сын: Ляхов (однодворец) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Ляхов (однодворец) Петр Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1900

Сын: Ляхов (однодворец) Александр Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Ляхов (однодворец) Федор Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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