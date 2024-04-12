(Корсун) Зинаида Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсун) Зинаида Ананьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.10.1918

Дата смерти

01.07.1920

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
01.10.1918

Отец: Корсун Ананий Трофимович

Мать: Марина Емельяновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 25 /, м/к-1918г../ зап.№ 48 /
Крещение
01.10.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 25 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Скорый Антон Семенович и девица Мария Семеновна Лиманская
Смерть
01.07.1920
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1920г./ зап.№ 30 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 142 /.
Похороны
02.07.1920
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 142 /, м/к 1920г. / зап.№ 30 /.
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