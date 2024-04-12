(Корсун) Зинаида Ананьевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1918
Дата смерти01.07.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918
Отец: Корсун Ананий Трофимович
Мать: Марина Емельяновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 25 /, м/к-1918г../ зап.№ 48 /
Крещение
01.10.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 25 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Скорый Антон Семенович и девица Мария Семеновна Лиманская
Смерть
01.07.1920
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1920г./ зап.№ 30 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 142 /.
Похороны
02.07.1920
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 142 /, м/к 1920г. / зап.№ 30 /.