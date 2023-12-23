Соболева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гультяева Евгения Парфеновна
Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович
Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.
Дочь: Окунева Мария Парфеновна
Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно