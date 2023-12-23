Соболева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гультяева Евгения Парфеновна

Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901 ст.

Сын: Соболев Макар Парфенович

Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.

Дочь: Окунева Мария Парфеновна

Отец ребёнка: Соболев Парфён Пантелеймонович

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Парфён Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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