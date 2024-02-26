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(Кашлева) Прасковья Ивановна
(Кашлева) Прасковья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кашлев Иван Леонтьевич
Около 1778 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец:
Кашлев Иван Леонтьевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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