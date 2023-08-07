Роджерс (Лампси) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лампси Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Роджерс Султана Алексеевна
Отец ребёнка: Самойлов Алексей
Бракосочетание
1920
Муж: Роджерс Вильям
Рождение ребёнка
1921
Сын: Роджерс Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Самойлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Алексей
Смерть
1989