Роджерс (Лампси) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роджерс (Лампси) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лампси Иван Михайлович

Мать: Лампси Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Роджерс Султана Алексеевна

Отец ребёнка: Самойлов Алексей

Бракосочетание
1920

Муж: Роджерс Вильям

Рождение ребёнка
1921

Сын: Роджерс Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Самойлов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Алексей

Смерть
1989
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