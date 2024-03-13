Муртазин Ринат Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муртазина Рената Ринатовна
Мать ребёнка: Клевлеева Азифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Эльмар Ринатович
Мать ребёнка: Клевлеева Азифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Ильдар Ринатович
Мать ребёнка: Клевлеева Азифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клевлеева Азифа