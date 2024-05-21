Поспелова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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