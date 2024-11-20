Михайлова Евдакия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1885
Дата смерти10.01.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1885
Отец: Степан
Мать: (Соловьёва) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Михайлова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.1904
Сын: Михайлов Николай Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Умер в детстве.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.
Дочь: Михайлова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
23.05.1910
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ В АЛЕКСЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №115, стр. 79
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Михайлова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.05.1916
Дочь: Кожемякина (Михайлова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич
Смерть
10.01.1983