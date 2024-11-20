Михайлова Евдакия Степановна 17.08.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Евдакия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1885

Дата смерти

10.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1885

Отец: Степан

Мать: (Соловьёва) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокуронов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Михайлова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.1904

Сын: Михайлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Умер в детстве.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Дочь: Михайлова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
23.05.1910

Сын: Михайлов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ В АЛЕКСЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №115, стр. 79
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Михайлова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.05.1916

Дочь: Кожемякина (Михайлова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Сергеевич

Смерть
10.01.1983

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