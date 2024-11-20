Михайлов Иван Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Иван Сергеевич

Михайлов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Михайлова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Рождение ребёнка
17.11.1904

Сын: Михайлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Умер в детстве.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антипьева (Михайлова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Дочь: Михайлова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Рождение ребёнка
23.05.1910

Сын: Михайлов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ В АЛЕКСЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №115, стр. 79
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Михайлова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Рождение ребёнка
03.05.1916

Дочь: Кожемякина (Михайлова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдакия Степановна

Смерть
До 1932

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