Вилкова Екатерина Титова
Место рождения
Дата рождения20.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1870
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: Анна Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Бракосочетание
08.?.1892
Рождение ребёнка
04.11.1895
Сын: Вилков Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
30.10.1897
Сын: Вилков Роман Лаврентьевич
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
18.05.1900
Дочь: Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1905
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович
Смерть
Неизвестно