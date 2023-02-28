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Вилкова Екатерина Титова

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1870

Отец: Титов Василий Феоктистович

Мать: Титова Ксения Алексеевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Анна Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1892

Муж: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1895

Сын: Вилков Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Вилков Роман Лаврентьевич

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1900

Дочь: Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Вилков Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Вилков Лаврентий Емельянович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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