Титова Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти13.11.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Антонова Анастасия Титова
Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович
Рождение ребёнка
20.11.1870
Дочь: Вилкова Екатерина Титова
Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович
Смерть
13.11.1883