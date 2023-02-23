Титова Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ксения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

13.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Антонова Анастасия Титова

Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1870

Дочь: Вилкова Екатерина Титова

Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.11.1883
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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