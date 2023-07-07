Бородин Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1943

Отец: Бородин Сергей Григорьевич

Мать: Бородина Анна Андреевна

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