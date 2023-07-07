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Бородин Виталий Сергеевич
Бородин Виталий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1943
Пол
Мужской
Отец
Бородин Сергей Григорьевич
1925 г.р.
Мать
Бородина (Ноговицына) Анна Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1943
Отец:
Бородин Сергей Григорьевич
Мать:
Бородина Анна Андреевна
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