Благов Сергей Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Благов Лаврентий Естифеев
Мать: Благова Ненила
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Благова) Феврония (Хавронья) Сергеева
Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Благов Петр Сергеев
Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева
Смерть
После 1850