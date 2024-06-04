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Благов Сергей Лаврентьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Благов Лаврентий Естифеев

Мать: Благова Ненила

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благова Акулина Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Благова) Феврония (Хавронья) Сергеева

Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Благов Петр Сергеев

Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Благов Филипп Сергеев

Мать ребёнка: Благова Акулина Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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