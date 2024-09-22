Козеева Васса Федоровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Петров 19 Петр Архипов 1876 Гремячка Васса Федорова 22 Федор Васильев 1873 Тарханова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Козеева) Васса Николаевна
Отец ребёнка: Козеев Николай Петрович
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Васса Николай Петров и Козеев Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Козеев Николай Петрович
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Андрей Николай Петров Козеев и Васса Федорова
Смерть
Неизвестно