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Козеева Васса Федоровна

Место рождения

Тархановка

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Козеев Николай Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Петров 19 Петр Архипов 1876 Гремячка Васса Федорова 22 Федор Васильев 1873 Тарханова
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Козеева) Васса Николаевна

Отец ребёнка: Козеев Николай Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Васса Николай Петров и Козеев Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1905

Сын: Козеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Козеев Николай Петрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Андрей Николай Петров Козеев и Васса Федорова
Смерть
Неизвестно

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