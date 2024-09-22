Козеев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Козеев Петр Архипович
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Николай Петр Архипов нет Мелания Дмитриева
Бракосочетание
1895
Жена: Козеева Васса Федоровна
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Петров 19 Петр Архипов 1876 Гремячка Васса Федорова 22 Федор Васильев 1873 Тарханова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Козеева) Васса Николаевна
Мать ребёнка: Козеева Васса Федоровна
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Васса Николай Петров и Козеев Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Козеева Васса Федоровна
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Андрей Николай Петров Козеев и Васса Федорова
Смерть
Неизвестно