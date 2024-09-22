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Козеев Николай Петрович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Козеев Петр Архипович

Мать: Козеева Меланья Дмитриевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Николай Петр Архипов нет Мелания Дмитриева
Бракосочетание
1895

Жена: Козеева Васса Федоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Николай Петров 19 Петр Архипов 1876 Гремячка Васса Федорова 22 Федор Васильев 1873 Тарханова
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Козеева) Васса Николаевна

Мать ребёнка: Козеева Васса Федоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1903 О родившихся Гремячка 4 176 1146 Васса Николай Петров и Козеев Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1905

Сын: Козеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Козеева Васса Федоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Андрей Николай Петров Козеев и Васса Федорова
Смерть
Неизвестно

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