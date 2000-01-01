(Алимпиева) Марина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алимпиева) Марина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1990

Отец: Алимпиев Игорь

Мать: Алена Владимировна

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