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Варвара (Григорьева)

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Место рождения

д.Ракитня

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Григорий

Мать: не указана

д.Ракитня
Бракосочетание
24.10.1837

Муж: Афанасий Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1839

Сын: Василий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Марков

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Марков

Рождение ребёнка
13.08.1843

Дочь: Васса Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Марков

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846

Сын: Роман Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Марков

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849

Сын: Алексей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Марков

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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