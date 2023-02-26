Варвара (Григорьева)
Место рожденияд.Ракитня
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Григорий
Мать: не указана
д.Ракитня
Бракосочетание
24.10.1837
Муж: Афанасий Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1839
Сын: Василий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Марков
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Марков
Рождение ребёнка
13.08.1843
Дочь: Васса Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Марков
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1846
Сын: Роман Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Марков
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1849
Сын: Алексей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Марков
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно