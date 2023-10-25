Камалдинова (Сатаева) Роза Рифкатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983
Отец: Сатаев Рифкат
Рождение ребёнка
2005
Сын: Камалдинов Эрик Артурович
Отец ребёнка: Камалдинов Артур
Рождение ребёнка
2014
Сын: Камалдинов Тимур Артурович
Отец ребёнка: Камалдинов Артур
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Камалдинова Кира Артуровна
Отец ребёнка: Камалдинов Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалдинов Артур