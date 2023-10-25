Камалдинова (Сатаева) Роза Рифкатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалдинова (Сатаева) Роза Рифкатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983

Отец: Сатаев Рифкат

Мать: Сатаева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
2005

Сын: Камалдинов Эрик Артурович

Отец ребёнка: Камалдинов Артур

Рождение ребёнка
2014

Сын: Камалдинов Тимур Артурович

Отец ребёнка: Камалдинов Артур

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Камалдинова Кира Артуровна

Отец ребёнка: Камалдинов Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалдинов Артур

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