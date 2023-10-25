Камалдинов Артур
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2005
Сын: Камалдинов Эрик Артурович
Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна
Рождение ребёнка
2014
Сын: Камалдинов Тимур Артурович
Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Камалдинова Кира Артуровна
Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна
Бракосочетание
Неизвестно