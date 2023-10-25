Камалдинов Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалдинов Артур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2005

Сын: Камалдинов Эрик Артурович

Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Камалдинов Тимур Артурович

Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Камалдинова Кира Артуровна

Мать ребёнка: Камалдинова Роза Рифкатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалдинова Роза Рифкатовна

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