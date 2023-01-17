Прокофьев Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Георгий Алексеевич

Прокофьев Георгий Алексеевич

avatar

Место рождения

деревня Телешово, Спас-Волжинской волости Вяземского уезда Смоленской губернии Российской Империи

Дата рождения

17.08.1902

Дата смерти

23.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902

Отец: Прокофьев Алексей

Мать: не указана

деревня Телешово, Спас-Волжинской волости Вяземского уезда Смоленской губернии Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аронштам Эсфирь Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Инна Георгиевна

Мать ребёнка: Аронштам Эсфирь Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.04.1939
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close