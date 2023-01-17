Прокофьев Георгий Алексеевич
Место рождениядеревня Телешово, Спас-Волжинской волости Вяземского уезда Смоленской губернии Российской Империи
Дата рождения17.08.1902
Дата смерти23.04.1939
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902
Отец: Прокофьев Алексей
Мать: не указана
деревня Телешово, Спас-Волжинской волости Вяземского уезда Смоленской губернии Российской Империи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аронштам Эсфирь Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Инна Георгиевна
Мать ребёнка: Аронштам Эсфирь Наумовна
Смерть
23.04.1939