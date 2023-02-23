Агафья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти22.07.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1877
Сын: Дементьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
18.08.1879
Сын: Дементьев- Москаев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
11.06.1883
Сын: Дементьев Арсений Иванович
Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
18.08.1886
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич
Смерть
22.07.1893