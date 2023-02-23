Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

22.07.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Дементьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Дементьев- Москаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Дементьев Арсений Иванович

Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
18.08.1886

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Дементьев Иван Евсеевич

Смерть
22.07.1893
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