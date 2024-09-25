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Аввакум Антонович

Место рождения

Сафроновка

Дата рождения

1742

Дата смерти

Между 1811 и 1816

Пол

Мужской

Отец

До 1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Артемий Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Лазарь Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пахом Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1811 и 1816

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