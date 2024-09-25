Аввакум Антонович
Место рожденияСафроновка
Дата рождения1742
Дата смертиМежду 1811 и 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Артемий Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лазарь Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пахом Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1811 и 1816