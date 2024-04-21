Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти22.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахов Иван Егорович
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахов Егор Захарович
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Сысуев Александра Егоровна
Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович
Смерть
22.02.1982