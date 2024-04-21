Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Агапова) Наталья Кирсановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

22.02.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Егор Захарович

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Сысуев Александра Егоровна

Отец ребёнка: Шахов Егор Захарович

Смерть
22.02.1982

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