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Куранова Евдокия Даниловна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.02.1812 ст.

Дата смерти

23.05.1812 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1812 ст.

Отец: Куранов Даниил Алексеевич

Мать: Куранова Матрена Петровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
отец: отставной казак Восприемник: отставного казака Сергея Абакумова жена Марфа Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 184 номер 9
Смерть
23.05.1812 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 4 месяцевhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 193 номер 9
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