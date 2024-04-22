Куранова Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.02.1812 ст.
Дата смерти23.05.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1812 ст.
отец: отставной казак Восприемник: отставного казака Сергея Абакумова жена Марфа Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 184 номер 9
Смерть
23.05.1812 ст.
Умерла в возрасте 4 месяцевhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 193 номер 9