Агриппина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти20.03.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Дементьев Дионисий Поликарпович
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1880
Дочь: Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Фекла Карповна
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
20.09.1886
Дочь: Фекла Карповна
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1889
Дочь: Акулина Поликарповна
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1891
Сын: Дементьев Леонтий Поликарпович
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1893
Дочь: Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич
Смерть
20.03.1905