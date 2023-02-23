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Агриппина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

20.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Дементьев Дионисий Поликарпович

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
03.05.1880

Дочь: Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Фекла Карповна

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
20.09.1886

Дочь: Фекла Карповна

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
10.06.1889

Дочь: Акулина Поликарповна

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1891

Сын: Дементьев Леонтий Поликарпович

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Рождение ребёнка
20.02.1893

Дочь: Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Дементьев Поликарп Яковлевич

Смерть
20.03.1905
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