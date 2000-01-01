Переседова Степанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Степанида Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Рождение ребёнка
1774

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Пётр

Смерть
Неизвестно
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