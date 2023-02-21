Переседов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Переседов Дементий
Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Переседов Яков
Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно