Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Переседов Пётр

Мать: Переседова Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Переседов Дементий

Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Переседов Яков

Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Переседова Надежда Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Надежда Филипповна

Смерть
Неизвестно
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