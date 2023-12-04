Куликов Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1743
Смерть
1752
Упоминание
1763
Куликова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Лаврентей Дементьев Куликов 60 умре в 746-м племянник Филип 20 39 жена Авдотья Сидорова, 28... Показать все