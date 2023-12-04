Куликов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Козьма

Куликов Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1743

Жена: Куликова Палагея Аврамовна

Смерть
1752
Упоминание
1763
Куликова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Лаврентей Дементьев Куликов 60 умре в 746-м племянник Филип 20 39 жена Авдотья Сидорова, 28... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close