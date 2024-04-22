Куликова (Плесовских) Палагея Аврамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Плесовских Аврам Фёдорович
Бракосочетание
До 1743
Муж: Куликов Козьма
Упоминание
1763
Куликова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Лаврентей Дементьев Куликов 60 умре в 746-м племянник Филип 20 39 жена Авдотья Сидорова, 28... Показать все
Смерть
Неизвестно