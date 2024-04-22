Куликова (Плесовских) Палагея Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Плесовских) Палагея Аврамовна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Плесовских Аврам Фёдорович

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1743

Муж: Куликов Козьма

Упоминание
1763
Куликова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Лаврентей Дементьев Куликов 60 умре в 746-м племянник Филип 20 39 жена Авдотья Сидорова, 28... Показать все
Смерть
Неизвестно
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