Гасило Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасило Иван Николаевич

Гасило Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасило Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гасило Иванович

Мать ребёнка: Гасило Мария Ивановна

Живые Ключи, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гасило Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасило Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close