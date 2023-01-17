Гасило Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасило Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гасило Иванович
Мать ребёнка: Гасило Мария Ивановна
Живые Ключи, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гасило Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гасило Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно