Федькушев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедькушев Федор Иванович

Федькушев Федор Иванович

Место рождения

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Федькушев Иван Савинович

Мать: не указана

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушева (Удина) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федькушев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Федькушев Трофим Федорович

Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федькушева Ульяния Федоровна

Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1780

Мы используем куки для улучшения работы сайта.