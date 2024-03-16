Федькушев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Федькушев Иван Савинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федькушев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федькушев Трофим Федорович
Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федькушева Ульяния Федоровна
Мать ребёнка: Федькушева (Удина) Анна Максимовна
Смерть
1780