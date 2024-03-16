Федькушева (Удина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедькушева (Удина) Анна Максимовна

Федькушева (Удина) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькушев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федькушев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Федькушев Трофим Федорович

Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федькушева Ульяния Федоровна

Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.