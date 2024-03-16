Федькушева (Удина) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федькушев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федькушев Трофим Федорович
Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федькушева Ульяния Федоровна
Отец ребёнка: Федькушев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно