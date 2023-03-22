Хомайко Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1948
Дата смерти22.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1972
Дочь: (Хомайко) Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
12.05.1976
Мать ребёнка: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна
Смерть
22.03.2023
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь