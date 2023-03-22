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Хомайко Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1948

Дата смерти

22.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: Хомайко Андрей Андреевич

Мать: Хомайко Клавдия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
24.02.1972

Дочь: (Хомайко) Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
12.05.1976

Сын: Хомайко Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Хомайко (Фокина) Татьяна Павловна

Смерть
22.03.2023
Ивановка, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь

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