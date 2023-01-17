Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно