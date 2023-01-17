Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Алексеевна

Прасковья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Никитич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close