Силенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силенко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силенко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Силенко Иван Остапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Силенко Иван Остапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силенко Иван Остапович

Смерть
Неизвестно

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