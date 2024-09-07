Пешкова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пешков Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Пешков Никифор Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1453 поз. 7
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пешкова (Пешкова) Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Пешков Никифор Филимонович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1453 поз. 7
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
Неизвестно