Пешкова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Прасковья Васильевна

Пешкова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Никифор Филимонович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пешков Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Пешков Никифор Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1453 поз. 7
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пешкова (Пешкова) Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: Пешков Никифор Филимонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1453 поз. 7
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.