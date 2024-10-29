Карпеев Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Карпеев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1897
https://yandex.ru/archive/catalog/d80a49ff-691e-4a9b-860b-553b2d721ed1/156 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1015, стр. 156 Запись № 67
Рождение ребёнка
22.08.1898
Мать ребёнка: Карпеева (Родионова) Евдокия Васильевна
https://yandex.ru/archive/catalog/6ff10622-df36-41ea-8145-cc76d2c2ab39/68 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1052, стр. 138 Воспреемник Алексей Николаевич Карпов (Карпеев)
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Белинская (Карпеева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Карпеева (Родионова) Евдокия Васильевна
https://yandex.ru/archive/catalog/8369de16-dfa3-46ec-be05-28e244881933/29 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1152, стр. 29 Запись №125 Воспреемник Стефан Ефимов Карпов
Поручитель
08.10.1908 ст.
Запись №52 о бракосочетании сестры Екатерины Карпеевой, поручитель со стороны жениха https://yandex.ru/archive/catalog/54ab520e-2975-4ae9-8531-bd050513b4e9/75
Рождение ребёнка
29.07.1909
Дочь: Карпеева Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Карпеева (Родионова) Евдокия Васильевна
Воспреемники Егор Ефимьевич Карпов и Ефросиния Васильевна Родионова https://yandex.ru/archive/catalog/40dbfd79-d6c8-4e18-bdbb-f5f52cce4019/119 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, д... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Карпеев Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Карпеева (Родионова) Евдокия Васильевна
https://yandex.ru/archive/catalog/37593d6e-3c19-426b-9717-3a39955c7927/118 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1904, стр. 118 Запись № 38 Воспреемники Павел Николаеви Карпеев... Показать все
Место жительства
1917
https://yandex.ru/archive/catalog/69d0778b-9012-41e8-b06b-3d89224bb8b1/29 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №1035, стр. 29 Духовные росписи и исповедные ведомости Казанско-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно