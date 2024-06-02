Смирдин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирдин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирдин Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Смирдин Адриан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Смирдин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

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