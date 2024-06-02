Смирдин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирдин Николай Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Сын: Смирдин Адриан Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Смирдин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана