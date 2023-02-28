Оглоблина Анна Волкова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Волков Андрей Максимович
Мать: Волкова Елена Ермолаевна
Бракосочетание
28.?.1904
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1905
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
08.02.1913
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
19.10.1925
Сын: Оглоблин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович
Смерть
Неизвестно