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Оглоблина Анна Волкова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Волков Андрей Максимович

Мать: Волкова Елена Ермолаевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1904

Муж: Оглоблин Федор Илларионович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1905

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1913

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1925

Сын: Оглоблин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Оглоблин Федор Илларионович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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