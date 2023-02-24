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Волкова Елена Ермолаевна

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Место рождения

Село Безобразовка

Дата рождения

1854

Дата смерти

12.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ермолай Александрович

Мать: не указана

Село Безобразовка
Бракосочетание
28.?.1873

Муж: Александр Леонтьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Волков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1874

Сын: Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Леонтьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1875

Муж: Волков Андрей Максимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Морозова - Прокофьева Зиновия Волкова

Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Оглоблина Анна Волкова

Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прохорова Ольга Волкова

Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
12.06.1909
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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