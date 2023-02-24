Волкова Елена Ермолаевна
Место рожденияСело Безобразовка
Дата рождения1854
Дата смерти12.06.1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ермолай Александрович
Мать: не указана
Село Безобразовка
Бракосочетание
28.?.1873
Муж: Александр Леонтьевич
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
03.06.1874
Сын: Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Леонтьевич
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1875
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Морозова - Прокофьева Зиновия Волкова
Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Оглоблина Анна Волкова
Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прохорова Ольга Волкова
Отец ребёнка: Волков Андрей Максимович
Смерть
12.06.1909