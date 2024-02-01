Ефимия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смерти04.09.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1828 ст.
Сын: Иов Николаев
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
17.03.1833 ст.
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
22.03.1836 ст.
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
28.01.1838 ст.
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
28.12.1839 ст.
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Рождение ребёнка
10.09.1841 ст.
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Михайлов
Смерть
04.09.1842 ст.
От чахотки