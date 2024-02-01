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Ефимия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

04.09.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1828 ст.

Сын: Иов Николаев

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.03.1833 ст.

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1836 ст.

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1838 ст.

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1839 ст.

Дочь: Анисья Николаева

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1841 ст.

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Михайлов

Смерть
04.09.1842 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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