Захарова (Морозова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Морозова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Морозов Петр Андреевич

Мать: Морозова Зинаида Феофановна

Бракосочетание
1947

Муж: Захаров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Захаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Василий Алексеевич

Смерть
1990
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