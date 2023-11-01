Захарова (Морозова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
1952
Сын: Захаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Василий Алексеевич
Смерть
1990