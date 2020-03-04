Захаров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти04.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Место жительства
С 1952 по 04.03.2020
Рождение ребёнка
17.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 03.04.1992 по 11.05.2007
Крестьянское (фермерское) хозяйство Захарова Владимира Васильевича 152003, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Смоленское
Работа или профессия
До 1992
совхоз «Успенская ферма» механик, главный инженер
Работа или профессия
После 2007
совхоз «Успенская ферма» управляющий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Успенский зоотехникум
Смерть
04.03.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область