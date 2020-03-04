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Захаров Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

04.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Захаров Василий Алексеевич

Мать: Захарова Ольга Петровна

Место жительства
С 1952 по 04.03.2020
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 03.04.1992 по 11.05.2007
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крестьянское (фермерское) хозяйство Захарова Владимира Васильевича 152003, Ярославская обл., Переславский р-н, с. Смоленское
Работа или профессия
До 1992
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
совхоз «Успенская ферма» механик, главный инженер
Работа или профессия
После 2007
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
совхоз «Успенская ферма» управляющий
Бракосочетание
Неизвестно

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Образование
Неизвестно
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Успенский зоотехникум
Смерть
04.03.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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