Грек (Захарченко) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.10.1887
Муж: Грек Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-109,зап-48
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Грек Федот Петрович
Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Грек Марк Петрович
Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно