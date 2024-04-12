Грек (Захарченко) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрек (Захарченко) Мария Васильевна

Грек (Захарченко) Мария Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Грек Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич

ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-109,зап-48
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грек Евмений Петрович

Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Грек Федот Петрович

Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Грек Алексей Петрович

Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Грек Марк Петрович

Отец ребёнка: Грек Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close