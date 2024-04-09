Аксинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Потылицын Василий Сергеев
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев
Рождение ребёнка
?.10.1850
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Потылицына) Авдотья Сергеева
Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев
Смерть
Неизвестно