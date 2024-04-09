Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Сергий Митреев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Потылицын Василий Сергеев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Потылицын Захар Вергеев

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Потылицына) Авдотья Сергеева

Отец ребёнка: Потылицын Сергий Митреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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