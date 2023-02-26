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Овсянкина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Овсянкин Трофим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1881

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Овсянкин Косьма Трофимов

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Рождение ребёнка
22.06.1884

Сын: Овсянкин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Овсянкин Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Овсянкин Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Акилина Трофимова

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1895

Дочь: Гликерия Трофимова

Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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