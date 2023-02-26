Овсянкина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1881
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
22.06.1884
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
04.09.1887
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
20.04.1890
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Овсянкин Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Рождение ребёнка
12.05.1895
Дочь: Гликерия Трофимова
Отец ребёнка: Овсянкин Трофим Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно