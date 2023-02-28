Горшков Корнилий Вонифатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сазонова Васса Горшкова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Порецкая Татьяна Горшкова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Матвей Корнилович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно