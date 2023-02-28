Горшков Корнилий Вонифатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Корнилий Вонифатьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сазонова Васса Горшкова

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Порецкая Татьяна Горшкова

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Матвей Корнилович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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