Бобылева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бобылев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бобылев Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич
Смерть
Неизвестно