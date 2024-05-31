Бобылева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бобылев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Бобылев Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Бобылев Матвей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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